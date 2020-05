Der Kampf um Schottlands Unabhängigkeit

Die Panik ließ sich nicht mehr verbergen. Noch in der Nacht auf Sonntag schickten die Gegner der Unabhängigkeit Durchhalteparolen aus. Man werde die Kampagne verstärken, in ganz Schottland von Tür zu Tür gehen, um den Menschen klarzumachen, dass es besser sei, bei Großbritannien zu bleiben, als den Weg in die Unabhängigkeit zu riskieren: "Das ist ein Kampf um Schottland – und den werden wir gewinnen."

Allein, danach sieht es derzeit nicht aus. Eine aktuelle Umfrage vom Wochenende signalisiert den dramatischen Umbruch in der politischen Stimmung in Schottland. Erstmals liegen die Befürworter der Unabhängigkeit vor deren Gegnern. Gerade einmal zehn Tage vor der Volksabstimmung über die Unabhängigkeit am 18. September haben die Separatisten, die über Monate unverrückbar im Rückstand lagen eindeutig den politischen Wind in ihrem Rücken.

Der Umfrageschock ließ auch die britische Politik in hektische Aktivität verfallen . Schatzkanzler George Osborne, der das Thema bisher elegant ignoriert hatte, nützte einen TV-Auftritt, um ein Sofort-Programm für Schottland anzukündigen. Noch vor dem Referendum werde die Regierung ein Paket mit Maßnahmen vorlegen. Schottland werde mehr finanzielle und politische Autonomie, seine Bürger verbesserte Sozialleistungen erhalten. Sobald Schottland "Nein" zur Unabhängigkeit gesagt habe, würde all das in die Wege geleitet: "Der Countdown läuft schon – und dann bekommt Schottland das Beste aus beiden Welten."