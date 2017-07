Rede von FPÖ-Politiker mit antisemitischen Codes

Der freiheitliche Parlamentsabgeordnete Johannes Hübner steht wegen antisemitischen Anspielungen in einer Rede unter Kritik. Wie der Standard unter Berufung auf Mitschnitte meldet, hat der außenpolitische Sprecher der FPÖ 2016 in Deutschland bei der sogenannten "Gesellschaft für freie Publizistik e.V. (GfP)" gesprochen. Die GfP wird unter anderem vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.

In seiner Rede in Thüringen bezeichnete Hübner Hans Kelsen, den wesentlichen Denker hinter der österreichischen Verfassung, als "Hans Kohn". Das bei der Veranstaltung offenbar mit Gelächter quittierte "Bonmot" ist eine in weit rechts stehenden Kreisen seit Jahrzehnten verwendete Veröhnung von Kelsen. Die ursprüngliche Verhöhnung des herausragenden jüdischen Staats- und Rechtswissenschafters stammte offenbar von Carl Schmitt, einem dem NS-Staat nahestehenden konkurrierenden Staatsrechtler.

Sie wurde auch vom antisemitischen Uniprofessor und einstigen NSDAP-Mitglied Taras Borodajkewycz verwendet. Dessen Antisemitismus sorgte in der sogenannten Borodajkewycz-Affäre 1961 für Proteste in Wien. Bei einem Protest wurde der ehemalige Widerstandskämpfer Ernst Kirchweger von einem Neonazi erschlagen, der bei einer FPÖ-Gegendemo teilnahm.

Hübner sprach in der Rede außerdem von einer "Umvolkung" Österreichs durch Massenzuwanderung, die werde auch der da noch neue Kanzler Christian Kern nicht verändern, dieser sei ein "Friedrich-Torberg-Preisträger der Israelistischen Kultusgemeinde" und "Logenmitlied". Auch dieser Begriff ist in der rechtsextremen Szene geläufig, stammt ursprünglich aus der NS-Ideologie und wurde in den vergangenen Jahren von FPÖ-Politikern immer wieder verwendet.

Der Rechtsanwalt Hübner gehörte gemeinsam mit Johann Gudenus zu der FPÖ-Gruppe, die 2012 den tschetschenischen Diktator Ramsan Kadyrow besuchte. Er ist seit 1988 in unterschiedlichen FPÖ-Funktionen und sitzt seit 2008 für die Partei im Parlament. Er vertritt die Partei auch immer wieder vor Gericht - etwa HC Strache bei seiner abgewiesenen Klage gegen den ORF-Reporter Ed Moschitz wegen einer "Am Schauplatz"-Reportage über Skinheads, die eine FPÖ-Veranstaltung besucht hatten.