Rechtsextreme wollten offenbar deutschen Gesundheitsminister entführen

Corona hat Politiker zur Zielscheibe gemacht: Vor einer Woche erst wurde in Österreich die Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer von einem Corona-Maßnahmengegner attackiert. Auch vor dem Haus des Wiener Neustädter Bürgermeisters Klaus Schneeberger sind Maßnahmengegner aufmarschiert.

Nun haben Ermittler in Rheinland-Pfalz eine rechtsextremistische Chatgruppe zerschlagen. Die Mitglieder der Gruppe "Vereinte Patrioten" sollen Anschläge und Entführungen geplant haben, wie das Landeskriminalamt (LKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstag in Mainz mitteilten.

Vier Verdächtige wurden festgenommen. Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wurde von den Ermittlern informiert, dass es Pläne für seine Entführung gab.