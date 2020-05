Rebellen wollen Gaddafi aufgespürt haben

Meter um Meter kämpfen sich die Rebellen im riesigen Tunnelsystem unter Diktator Gaddafis gestürmter Residenz Bab al-Aziziyah vor. Die unterirdischen Gänge, stellenweise so breit, dass auch Autos darin fahren können, reichen 30 Kilometer aus Tripolis hinaus. Bilder zeigten am Donnerstag Nachmittag, wie Rebellen mit Sturmgewehren in die Bunkeranlagen abstiegen - was in Tripolis umgehend für Optimismus sorgte: Laut Al Jazeera wird in der Hauptstadt immer offener damit gerechnet, dass die Verhaftung Gaddafis unmittelbar bevorstehen könnte.



Auf CNN behauptete der örtliche Kommandant einer libyschen Rebellen-Einheit indes, den untergetauchten Gaddafi woanders eingekreist zu haben: Gaddafi sei in einem Wohnkomplex nahe seines Militärhauptquartiers aufgespürt worden, sagte der Kommandant dem US-Nachrichtensender CNN.



Der Westen ist vorerst zurückhaltend, die Gerüchte wurden nicht kommentiert. Im Gegenteil: Alles deute darauf hin, verriet ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums dem Wall Street Journal, "dass sich der Diktator schon ein paar Tage vor dem Rebellen-Sturm auf Tripolis aus dem Staub gemacht hat."