Alltagsrassismus in Japan: Japaner ist, wer japanisch aussieht

Im Badehaus abgewiesen - trotz japanischer Staatsbürgerschaft

Einer der berühmtesten Fälle eines Staatsbürgers, dem der Zutritt in einen Onsen „nur für Japaner“ verwehrt wurde, ist der des Aktivisten Debito Arudou. Ursprünglich als David Schofill in Kalifornien geboren, zog Arudou in den 1980er-Jahren nach Japan. Im Jahr 2000 erhielt er die Staatsbürgerschaft.

Nur Monate später wurde Arudou mit seiner japanischen Frau und seinen japanischen Kindern an der Tür eines Onsens auf der Insel Hokkaido abgelehnt. Der Betreiber erklärte ihm, dass er ihn zwar als Japaner anerkenne, sein „ausländisches Aussehen“ aber andere Besucher verscheuchen könnte. Arudou verklagte das Badehaus – und bekam Recht. Seither ist er eines der bekanntesten Gesichter der Antirassismus-Bewegung in Japan.