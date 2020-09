Verschwörer im Zeichen des Q

Es sind Szenen, die an Versammlungen der islamfeindlichen Pegida-Bewegung erinnern, wo sich immer mehr Rechtsextreme unter „Wutbürger“ mischten. Vor einer ähnlichen Entwicklung warnt auch der Verfassungsschutz bzw. konnte diese Tendenz in Berlin nachweisen: Sowohl bei der Mobilisierung als auch bei den Demos habe man Vertreter verschiedenster Bereiche des Rechtsextremismus gesehen, sagte Behördenchef Thomas Haldenwang am Dienstag. Vor allem an den spontanen Aktionen, wie dem versuchten Sturm des Reichstages, haben relativ viele Anhänger der Reichsbürger-Ideologie teilgenommen. „Wir beobachten genau, ob die Gefahr einer rechtsextremistischen Vereinnahmung eine noch größere Dimension annimmt und es diesen Akteuren gelingt, eine Anschlussfähigkeit herzustellen.“

Jene Frau, die am Samstag in Berlin Trump gesehen haben wollte und aufrief, das Parlament einzunehmen, ist mittlerweile ausfindig gemacht: eine Heilpraktikerin aus der Eifel, die der Reichsbürger-Szene zugeordnet wird. Die Polizei ermittel wegen Landfriedensbruchs.