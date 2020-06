Putin zur Rubelkrise: "Schuld sind äußere Faktoren"

Auch Innenpolitisches kam zur Sprache. Xenia Sobtschak, Tochter des ehemaligen Petersburger Bürgermeisters und des einstigen Mentors Putins, die mittlerweile einen großen Bekanntheitsgrad als Journalistin erreicht hat, fragte ihn nach der Situation in Tschetschenien – dort würden durch das Agieren von Putins Statthalter Kadyrow schließlich Menschenrechte missachtet. Putin antwortete knapp: In den USA habe man nach 9/11 auch Folter toleriert, so ein kleiner Seitenhieb auf Washington.

Die Freilassung seines einstigen politischen Gegners Michail Chodorkowskij bezeichnete Putin zudem als richtige Entscheidung – der Umstand, dass der ehemalige Yukos-Chef politisch aktiv werden könnte, irritiere ihn nicht. Denn: „Von welchem Land könnte er denn Präsident werden?“, fragte Putin mit sarkastischem Unterton.

Versöhnliche Töne schlug er auch in Richtung der existierenden Opposition an: Er müsse im Umgang mit den anderen Parteien "gewissenhafter" vorgehen, meinte der Staatschef. Denn - eine Palastrevolution hält er in Russland ohnehin für undenkbar: „ Russland hat ja den Kreml, und keinen Palast“, scherzte er.