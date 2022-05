„Putin missbraucht Lebensmittel als Kriegswaffe“

Die logistischen Herausforderungen dabei sind riesig. An den acht Bahn-Grenzübergängen nach Polen, Ungarn, Rumänien und in die Slowakei können pro Tag insgesamt nur rund 450 mit Getreide gefüllte Waggons übernommen werden. Auf den ukrainischen Bahnstrecken aber stauen sich derzeit an die 9.000 Waggons.Grund dafür sind auch bürokratische Hindernisse in der EU – langwierige Zollformalitäten und Hygienechecks. Sie alle, so die Forderung beim EU-Gipfel, sollen nun drastisch reduziert und der Transport beschleunigt werden.