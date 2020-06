Prozess - Tag 1: Breivik zeigt keine Reue

Der Attentäter von Oslo und Utöya, Anders Behring Breivik, hat sich am Eröffnungstag seines Prozesses für "nicht schuldig" erklärt.



Er gestehe die Taten zwar ein, sei aber nicht strafrechtlich dafür verantwortlich, sondern habe vom Recht auf "Notwehr" Gebrauch gemacht, sagte der 33-jährige Rechtsextremist am Montag. Zuvor hatte die Staatsanwältin Inga Bejer Engh eine einstündige Anklageschrift verlesen, in der Breivik wegen der Ermordung von 77 Menschen am 22. Juli 2011 "Terrorakte" vorgeworfen werden.



Breivik nutzte wie erwartet vom ersten Moment an den Gerichtssaal als Bühne: Der Attentäter hob den Arm zum provozierenden Gruß und lächelte dabei. Auf die Frage, ob es Einwände gegen die bestellten Richter gebe, meldete er sich: "Ich erkenne die norwegischen Gerichte nicht an. Sie haben ihr Mandat von politischen Parteien erhalten, die Multikulturalismus unterstützen."