„profil“: Scharfe Kritik an Österreichs EU-Ratspräsidentschaft

Konservative und liberale Europa-Politiker haben laut einer Vorausmeldung des Nachrichtenmagazins profil in Interviews massive Kritik an der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft unter Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) geäußert. Die Kritik entzündete sich besonders am Ausstieg Österreichs aus dem UN-Migrationspakt während des Vorsitzes.

"Es ist eine Schande, dass sich Kurz von der extremen Rechten dazu bringen ließ, sich von diesem Pakt zurückzuziehen. Dieser engstirnige Egoismus hat die Position der EU geschwächt", sagte der Chef der Liberalen im EU-Parlament, Guy Verhofstadt.

Der CDU-Abgeordnete im europäischen Parlament, Elmar Brok, ergänzte: "Das darf eine EU-Ratspräsidentschaft nicht."

Und der frühere EU-Agrarkommissar Franz Fischler ( ÖVP) meinte, "das sei im Rest der Welt nicht verstanden" worden.

Alle drei waren sich den Angaben zufolge einig, dass Österreich andere Länder zum Ausstieg aus dem Migrationspakt motiviert habe.