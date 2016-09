Polit-Patt in Kroatien: Die Qual der Wahl auch im jüngsten EU-Land

Spanien kommt bereits ein Dreivierteljahr ohne gewählte Regierung aus, Österreich wartet auf seinen neuen Präsidenten – und auch in Kroatien herrscht politisches Wirrwarr. Das sollte am Sonntag ein Ende haben: Zehn Monate nach den letzten Parlamentswahlen gingen die Wähler im jüngsten EU-Mitgliedsland (seit 2013) erneut an die Urnen. Das Interesse der Kroaten schien allerdings gering: Zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale hatten nur 37 Prozent der 3,8 Millionen Wahlberechtigten abgestimmt.

Im Juni war die instabile Regierung zwischen der konservativen HDZ und der 2015 erstmals angetretenen Partei MOST ("Brücke") wegen Korruptionsvorwürfen gegen HDZ-Chef und Vizepremier Karamarko gescheitert.

Wahlprognosen sagten bei den Neuwahlen ein neues Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen HDZ und den bei den letzten Wahlen nahezu gleichauf liegenden Sozialdemokraten (SDP) voraus. Beide bekamen in Umfragen rund 35 Prozent der Stimmen. Zünglein an der Waage bei der Regierungsbildung dürfte wieder die MOST-Partei sein, auch wenn beide Großparteien das verhindern wollen. MOST vertritt teils wirtschaftsliberale, teils rechtsextreme Positionen.

Foto: AP/Darko Bandic

Abwanderung

Eine große Koalition ist unwahrscheinlich, zu unterschiedlich sind die Positionen von HDZ und SDP. Auch wenn sich die SPD im Wahlkampf diesmal stark des Patriotismus und Nationalismus bediente – bisher eher Themen der HDZ. Die gab sich zurückhaltender und stellte sich nach ihrer nationalistischen Politik während der kurzen Regierungszeit als gemäßigt konservativ dar. Ihr Versprechen an die Wähler: die Schaffung von 150.000 neuen Jobs. Jeder dritte junge Kroate findet laut einer aktuellen Studie keine Arbeit, ungefähr genau so viele erwägen, ihr Glück im Ausland zu suchen.