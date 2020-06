Polen und Russland streiten über Befreiung

"Jeder Versuch, hier mit Nationalismus zu zündeln ist frevelhaft und zynisch", empörte sich der russische Außenminister Sergej Lawrow. Dies sei ein Beleg für die "antirussische Hysterie". Die polnische Regierung gilt seit der Ukraine-Krise neben Litauen als schärfster Kritiker Russlands.

Das russische Medienecho fällt entsprechend harsch aus: " Polen will uns heute den Sieg nehmen", schrieb die Rossijskaja gaseta, das Amtsblatt der Regierung. Zuvor hatte der Kreml bereits bekannt gegeben, dass der russische Staatspräsident Wladimir Putin nicht zu den Gedenkfeiern nach Auschwitz reisen würde. Begründung: Er habe keine offizielle Einladung erhalten. An Putins Stelle werden nun der russische Botschafter in Polen sowie Putins Präsidialamtschef nach Auschwitz kommen.

Das polnische Außenministerium wiederum verwies darauf, dass der "Internationale Auschwitz-Rat" für die Organisation verantwortlich sei. Dieser habe die entsprechenden Staaten informiert, aber keine direkten Einladungen an Premiers oder Staatschefs verschickt. Bei den diesjährigen Feierlichkeiten sollen die verbliebenen ehemaligen Lagerinsassen im Vordergrund stehen, nicht die Politiker. 300 Auschwitz-Überlebende werden aus aller Welt zu den Gedenkfeiern anreisen.