Pick of the Week: Romney's miese Woche

Es war keine gute Woche für Romney. Erst Obama’s Attacke in Sachen Außenpolitik bei der Democratic Convention, die durch Romney’s nicht gerade staatsmännisches Verhalten verstärkt wird. Dann die Umfragen, die Obama in Florida, Virginia und Ohio vorne zeigen. Oben drauf noch eine NYT News Meldung: “ President Obama has taken away Mitt Romney’s longstanding advantage as the candidate voters say is most likely to restore the economy and create jobs, according to the latest poll by The New York Times and CBS News, which found a modest sense of optimism among Americans that White House policies are working.” Mehr und mehr RepublikanerInnen äußern halböffentlich Kritik an Romney, denn jeder Tag, an dem RepublikanerInnen nicht on message bleiben, ist ein verlorener Tag.

Als singuläre Ereignisse wären sie alle meisterbar, doch konzentriert können sie der Kampagne ernsthaften Schaden zufügen. Denn wenn das Momentum einmal weg ist und Zeitungen beginnen, Abgesänge zu schreiben, ist Feuer am Dach. Anstatt mit einer neuen Woche neu durchstarten zu können, muss sich die Romney Kampagne heute mit diesem Artikel rumschlagen: POLITICO – Inside the campaign: How Mitt Romney stumbled.

Der Artikel zeichnet, anhand von Interviews mit genannten und anonymen Kampagnen InsiderInnen, den Weg, wie es passieren konnte, dass in Romney in seiner Convention Rede nicht den Truppen dankte – ein Fakt, das die DemokratInnen als Window of Opportunity sahen, um Romney in Außenpolitik anzugreifen. Der Artikel ist symptom für größere Schwierigkeiten: Wenn Teile des oberen und mittleren Management so genervt sind oder sich ungehört fühlen, dass sie Flucht in die Medienöffentlichkeit ergreifen müssen, dann hat Romney ein Moral Problem. Unser Pick of the Week daher: POLITICO – Inside the campaign: How Mitt Romney stumbled.