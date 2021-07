Peres kritisiert fehlenden Friedenswillen Israels

Am Sonntag schloß Israel als Reaktion auf einen Beschuss aus dem Gazastreifen die Grenze zu dem Küstenstreifen bis auf Weiteres. Die Behörden in Gaza bestätigten am Samstagabend einen entsprechenden Bericht der Zeitung Haaretz.

Israel habe die Verbindungsstelle in Gaza informiert, dass die Grenzübergänge Kerem Schalom und Erez ab Sonntag geschlossen seien. Nur in humanitären Notfällen sei eine Ausreise über den Erez-Grenzübergang möglich, heißt es in dem Bericht.