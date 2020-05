CDU mit Merkels Frauen-Power

So gut war die Stimmung der 1000 Delegierten in Hannover auf einem CDU-Parteitag schon lange nicht. Das machen die guten Umfragen: Sie geben ihr einen stabilen Fünf- bis Sieben-Prozentpunkte-Vorsprung auf die SPD, deren Kanzlerkandidat Peer Steinbrück noch keine Punkte machen konnte. Und das zehn Monate vor der deutschen Bundestagswahl.



Dass das so ist, verdankt die Partei fast nur einer Person: Angela Merkel. Sie überstrahlt die meisten Sorgen und manchen Unmut der Basis. Im achten Jahr ihrer Kanzlerschaft erlebt die CDU-Chefin einen Höhenflug in der Beliebtheit der Wähler, wie vor ihr nur CDU-Kanzler Helmut Kohl im Taumel der Wiedervereinigung.



Selbstbewusster und etwas weniger nachdenklich als früher war denn auch ihre Hauptrede, „eine ihrer rhetorisch besseren“, wie die Presse urteilte. Auch wenn Merkel darin „nichts Überraschendes zu sagen hatte“ ( Focus). „Wir bewegen uns in stürmischen Zeiten und manchmal sogar in schwerer See. Aber es ist die CDU, die das Land mit klarem Kompass steuert.“ Mit diesem Satz war schon viel, wenn nicht alles gesagt über die kommende Wahlkampf-Taktik der Partei. Wenngleich auch gilt: „Aus Dankbarkeit ist noch nie jemand gewählt worden.“