Schweden holt Sozialdemokraten zurück an die Macht

Einen großen Aufschwung erlebten hingegen die rechts-nationalistischen Schwedendemokraten. 13 Prozent der Wählerstimmen dürfte die fremden- und ausländerfeindliche Partei dieses Mal holen. Damit hat sie ihre Stimmenanzahl mehr als verdoppelt und wurde die drittstärkste Partei im Land. Keine einzige andere Partei im liberalen Schweden will mit den Schwedendemokraten koalieren. Diese wollen die Zuwanderung stoppen, damit trafen sie den Nerv vieler Schweden. Kein anderes EU-Land hat zuletzt im Verhältnis mehr Asylsuchende und Flüchtlinge aufgenommen als Schweden.

Ein radikaler Kurswechsel ist von Sozialdemokraten-Chef Stefan Löfven indessen nicht zu erwarten. Eines seiner Ziele ist die Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit im Land sowie der teilweise Rückbau heute weitgehend privatisierter Bereiche wie Bildungs- und Sozialwesen. Von geplanten Steuererhöhungen war im Wahlkampf der Sozialdemokraten nichts zu hören.

Eher zufällig war der als bodenständig geltende Ex-Metallergewerkschaftschef 2012 an die Spitze der Sozialdemokraten gewählt worden. Kaum ein anderer Politiker hatte sich damals zugetraut, die populäre, konservative Bürgerallianz innerhalb von nur zwei Jahren an der Macht abzulösen. Seine politische Unerfahrenheit – Löfven war nie Abgeordneter – dürfte ihm dabei eher geholfen haben. Der aus einfachen Verhältnissen stammende zweifache Familienvater leistete sich im Wahlkampf so manchen Fehler. Seiner Popularität hat dies aber eher genützt.