Die Solidarität steht über der Angst

Paris ist am Tag danach von einer volatilen Gefühlsmelange erfasst.

Da ist der Schock: Dass so etwas passieren kann, hier, mitten in Paris, einfach so, zwei schwerst bewaffnete Terroristen, die eine halbe Redaktion auslöschen.

Da ist die Angst: Dass es weitere Anschläge gibt, das Massaker bei Charlie Hebdo der Beginn einer Serie war; dass Racheakte gegenüber den fünf Millionen Muslimen in Frankreich eine Spirale der Gewalt auslösen.

Und da ist, am sichtbarsten, am greifbarsten, die Solidarität mit den Opfern, die Entschlossenheit, sich nicht dem Terror zu beugen, sich nicht vor ihm zu verstecken.

35.000 Menschen demonstrierten noch am Mittwochabend auf der Place de la République, am Donnerstagabend wollten sie wiederkommen, für Sonntag ist eine nationale Kundgebung angesetzt.

Zur landesweiten Gedenkminute Donnerstagmittag ist der Platz vor Notre Dame im strömenden Regen gefüllt mit einem Meer aus Regenschirmen. Unter dem Weihnachtsbaum vor der Kirche bilden Menschen Kreise, nehmen sich an den Händen, andere senken ihre Köpfe und halten Stifte in die Luft, nur das Läuten der Kathedrale durchbricht die Stille.