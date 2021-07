Papst setzt Asienreise in Bangladesch fort

Bangladeschs Staatspräsident Abdul Hamid hat vor den Augen von Papst Franziskus eine sichere Rückkehr der Rohingya-Flüchtlinge nach Myanmar angemahnt. Die notleidenden Menschen hätten in Bangladesch Schutz gesucht "vor den skrupellosen Gräueltaten der Armee in Myanmar", sagte Abdul Hamid am Donnerstag in der Hauptstadt Dhaka im Beisein von Franziskus sowie Regierungsvertretern und Diplomaten.