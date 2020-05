Panarabische Mega-Brücke entsteht

Doch die Zeiten haben sich geändert, zumindest im Land der Pharaonen hat der "arabische Frühling" Einzug gehalten. Und in Saudi-Arabien weist man etwaige israelische Störmanöver schon im Vorfeld zurück: "Wir lassen uns von niemandem in unsere Baupläne hineinreden. Bei der Straße von Tiran handelt es sich um internationale Gewässer", so ein Regierungssprecher in Riad.



Politische Beobachter halten den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Brücken-Projekts für eine gezielte Aufwertung der ägyptischen Führung, die stark unter Druck steht.