Mit den Backstreet Boys für Gaza

Doch am meisten haben sie es satt, dass die palästinensische Politik nicht an einem Strang ziehen kann, um gegen die Gaza-Blockade zu kämpfen. Die großen Parteien Hamas und Fatah scheinen eher gegen- als miteinander zu arbeiten. Für die ersehnte Einheit rappt Palestinian Unit, für sie sendet Ahmed Balousha seine Clips aus Gaza hinaus.

Aber jeden Freitag ist die Einheit ein Stück weit da. Da treffen sich die jungen Menschen in Gaza City in Cafés, Wohnungen oder Hotelbars zum Public Viewing. Denn da läuft die Casting Show „Arab Idol“ auf dem Sender MBC. Sie haben genug davon, ständig an Krieg und Leid erinnert zu werden. Jetzt haben sie eine Ablenkung. Gemeinsam drücken sie die Daumen für Mohammed Assaf. Der 22-Jährige singt im Studio in Beirut palästinensische Volkslieder und Songs von den Backstreet Boys. Manchmal in Jeans, manchmal im Anzug, manchmal mit der „Kufiya“, dem Palästinenserschal, auf den Schultern. Der fesche junge Mann mit dem strahlenden Lächeln ist ein Star – nicht nur in Gaza.

„Palästinenser denken immer an Krieg und Besetzung. Jetzt können wir an was Schönes denken. Assaf hat in kurzer Zeit viel verändert“, schwärmt Ahmed Balousha. Mitten in den Differenzen zwischen Hamas und Fatah hat sich der Student in die Herzen der Palästinenser gesungen und ist nicht nur zu einem Idol der Jugend geworden, sondern zu einem Symbol der Einheit. „Er kann uns repräsentieren. Alle unterstützen ihn“, sagt Balousha. Nicht einmal die Sittenwächter der Hamas trauen sich gegen ihn etwas zu sagen.

Auf Facebook hat Assaf 630.000 Fans, seine YouTube-Videos sehen Millionen. In der Show wird er „Rakete“ genannt. Weil scheinbar nichts aus Gaza herauskommt, außer Raketen. Doch dieses Bild will er jetzt ändern.

