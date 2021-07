"Palästina: Vom Mittelmeer bis zum Jordan"

Der Chef der islamistischen Hamas, Khaled Meshaal, ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten in die Palästinensergebiete gereist und dort frenetisch empfangen worden. Der 56-Jährige war am Freitag über einen ägyptischen Grenzübergang im Gazastreifen angekommen und hatte sich zunächst für ein Dankesgebiet niedergekniet, bevor er von den Vertretern Dutzender Palästinenser-Gruppen begrüßt wurde.



Höhepunkt der Reise war eine Massenkundgebung am Samstag in Gaza-Stadt. Die Hamas feierte damit ihr 25-jähriges Bestehen und den Ausgang des jüngsten Konflikts mit Israel, den sie als Sieg darstellt. Hunderttausende Anhänger der palästinensischen Bewegung kamen mit grünen Fahnen und anderen Emblemen der Hamas unter strengen Sicherheitsvorkehrungen auf dem Katiba-Platz zusammen.