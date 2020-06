Terroristen: "Wir haben alle Kinder getötet, was jetzt?"

In einer Reaktion auf das Schulmassaker hat die Führung in Islamabad nun mit der Hinrichtung verurteilter Terroristen begonnen. Sechs Todesurteile wurden bereits am Donnerstag vom Armeechef unterzeichnet, zu den ersten beiden Hinrichtung kam es am Freitag. Die Verurteilten wurden gehängt. Weitere 17 Terroristen könnten nächste Woche exekutiert werden.

In Pakistan hatte seit 2008 ein Moratorium für die Todesstrafe gegolten – bis zum Tag des Schulmassakers.

Am Samstag sind zudem bei Gefechten und einem US-Drohnenangriff in den Stammesgebieten im Nordwesten Pakistans nahe der Grenze zu Afghanistan am Samstag mindestens zwölf Kämpfer der radikalislamischen Taliban getötet worden. Zwei Extremisten wurden nach offiziellen Angaben bei einer Razzia in der Stadt Shabqadar etwa 30 Kilometer nördlich von Peshawar getötet.