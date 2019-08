Otmar Karas will nukleare Abrüstungskonferenz in Wien

„Der INF-Vertrag war der letzte Abrüstungsvertrag aus der Zeit vor 1989, seither gab es keine einzige wirkliche Abrüstungskonferenz“, sagt der ÖVP-Europaparlamentarier Karas. Die atomare Aufrüstung gehe überall voran, China komme hinzu. Und von Mittelstreckenraketen sei vor allem Europa betroffen. Wann, wenn nicht jetzt, sei der Zeitpunkt, nicht nur die Aufgaben in der EU-Kommission neu zu ordnen, auch in Richtung Verteidigungsunion, sondern zudem „zu einer Abrüstungskonferenz einzuladen? China ist Partei, Russland ist Partei, die USA sind Partei, Europa ist betroffen – also handeln wir und bieten Wien als Verhandlungsort an.“ Die Initiative zu so einer „glaubwürdigen europäischen Friedensinitiative“ sollte von der neuen Kommission und der neuen Regierung in Wien ausgehen, so Karas.Nicht-StationierungAuch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg warnte vor einem neuen Wettrüsten. Er rief beide Seiten, die USA und Russland, zur freiwilligen Nicht-Stationierung von landgestützten Mittelstreckenraten in Europa auf.