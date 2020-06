Ostukraine: "Wieso schießen sie auf uns?"

In einem Spital in der Stadt steht eine alte Dame am Schalter für die Medikamente. Eine Katastrophe sei das, was sich hier ringsum abspiele. Die ukrainischen Soldaten hätten keine Chance gegen "diese Leute". Sie spricht wirr von Nachtsichtgeräten, die die ukrainischen Truppen so dringend bräuchten, von der technischen Überlegenheit der Separatisten und von ausländischer Unterstützung. Die Dame hinter dem Schalter senkt den Blick, der Herr hinter ihr schüttelt den Kopf und ein junger Bursche sagt mit bissigem Grinsen: "Dass sie keine Chance haben, stimmt – aber nur das."

Wenn Kämpfer in dieser Stadt einen Raketenwerfer von den ukrainischen Truppen erbeuten, klingt das so: "Sie haben einen Raketenwerfer entwendet, um Menschenleben zu retten." Ein alter Mann in einem Laden drückt es derart aus. Zu ruhig ist es ihm an diesem Tag. Er will nur schnell einige Sachen besorgen, um dann rasch wieder nach Hause zu kommen. "Es ist nicht gut, wenn es so ruhig ist, da liegt etwas in der Luft."

An einem Kontrollpunkt vor der Innenstadt steht ein bulliger Mann mit Glatze. Er sagt: "Alles was kommen wird, ist das morgige Referendum, unser Sieg und danach gehen wir nach Kiew."