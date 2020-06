Ukraine: Nervenkrieg nach Angriff auf Separatisten

Nach dem Willen des russischen Präsidenten Wladimir Putin soll die an Russland angeschlossene Schwarzmeerhalbinsel Krim Glücksspielzonen einrichten dürfen. Ein Gesetz hat Putin bereits eingebracht, wie das Parlament in Moskau am Montag auf seiner Internetseite mitteilte. Völkerrechtlich gehört die Krim weiter zur Ukraine.

Putin hatte zwar zur Eindämmung der Spielsucht in ganz Russland die Spielkasinos - die meisten davon in Moskau - schließen lassen, zugleich aber Sonderzonen erlaubt. Sie liegen im Gebiet Altai, in Krasnodar, in Primorje und in Kaliningrad um das frühere Königsberg. Vorschläge, auch in der Olympiastadt Sotschi am Schwarzen Meer eine Glücksspielzone zuzulassen, hatte Putin abgelehnt. Der Kremlchef zeigte im Februar zwar Verständnis dafür, dass Geldgeber nach dem Weltsportereignis möglichst rasch Rendite für ihre Investitionen kassieren wollen. "Aber die Glücksspielzonen ziehen kriminelles Klientel an - und nicht nur das", sagte Putin damals. Er meinte, dass das "eigenwillige Publikum" der Kasinos Familienurlauber abschrecken könnte. Auch die Krim mit ihren vielen Sanatorien ist ein bei Millionen von Touristen beliebtes Reiseziel.