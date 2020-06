Osteuropa: Interesse der Wähler am Tiefpunkt

So etwa hatten die schwer angeschlagenen Sozialisten in Ungarn den EU-Wahlkampf gleich fast ganz ausgelassen. "Sie waren für die Wähler nahezu unsichtbar", schildert der ungarische Analyst David Kiss vom regierungsnahen Institut Nezöpont. Dort holte zwar die regierende FIDESZ-Partei von Premier Viktor Orban einen haushohen Wahlsieg, doch auch in Ungarn ging am Sonntag nicht einmal jeder Dritte zur Wahl. Das habe aber, so Kiss, nur mit den erst im April abgehaltenen Parlamentswahlen zu tun. "Da war es schwierig, die Menschen schon wieder zu einer Wahl zu motivieren."

Von Wahlmüdigkeit bis hin zu genereller Politikverdrossenheit reichen die Erklärungsversuche osteuropäischer Politologen. Paradox dabei aber ist: Auch wenn das Interesse an EU-Wahlen in den meisten jüngeren EU-Staaten überschaubar ist, hat sich die allgemeine Stimmung gegenüber Europa massiv verbessert. "Allein wenn man auf Polen schaut", sagt Nicolai von Ondarza, "sieht man, dass sie in den vergangenen Jahren viel pro-europäischer geworden sind."

In der Slowakei tröstet man sich derweil mit dem Gedanken, dass es Schlimmeres gibt, als nicht an den EU-Wahlen teilgenommen zu haben. "Wenigstens haben wir keine ultra-rechten Parteien gewählt", lautet der Tenor der slowakischen Medien.