Damaskus hält Frist ein: C-Waffen versiegelt

Drei Monate ist es her, dass ein Giftgaseinsatz nahe Damaskus, mutmaßlich durch die syrische Armee, Hunderte Menschenleben gefordert und die Welt aufgeschreckt hat. Die USA drohten mit einem Militärschlag, Syrien lenkte auch unter russischem Druck ein: Es stimmte der Vernichtung seines Chemiewaffenarsenals zu. Am Donnerstag meldete die Organisation für das Verbot für Chemiewaffen ( OPCW) den Vollzug: Das gesamte syrische C-Waffenarsenal ist unter Verschluss. Rund Tausend Tonnen chemischer Waffen und Kampfstoffe, alle Chemikalien und Lager, sind sicher versiegelt. Und die Produktionsstätten für die Waffen seien funktionsuntüchtig gemacht worden, sagte OPCW-Sprecher Christian Chartier.

Die mit der UNO zusammenarbeitende Organisation hatte erst kürzlich für ihre Tätigkeit gerade in Hinblick auf Syrien den Friedensnobelpreis erhalten.

Damit hat die Führung in Damaskus eine wichtige Frist eingehalten. Der von den USA und Russland ausgehandelte Plan sieht vor, dass Syrien alle seine Geräte zur Giftgas-Herstellung bis zum 1. November unter Aufsicht der OPCW zerstört. Bis zum 30. Juni 2014 sollen dann auch alle Chemiewaffenbestände vernichtet sein. Österreich hat der OPCW die Arbeit von bis zu 20 Experten sowie eine C-130 Hercules-Maschine zur Unterstützung angeboten.

Die für Ende November geplante internationale Friedenskonferenz zu Syrien ist indes weiter fraglich. „Weder die Syrer noch die Opposition haben Neues auf den Tisch gelegt“, sagte ein westlicher Diplomat in Beirut.

Massaker an Christen

In der syrischen Stadt Sadad haben islamistische Milizen nach Informationen des vatikanischen Pressedienstes Fides ein Massaker an Christen begangen. Insgesamt 45 Christen, darunter Frauen und Kinder, seien in der von Milizen eroberten und später wieder befreiten Stadt ermordet worden, zitierte Fides den syrisch-orthodoxen Erzbischof von Homs und Hama, Selwanos Boutros Alnemeh. Die Leichen seien in Massengräbern verscharrt worden.