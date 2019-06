ÖVP-Pflegemodell: Auf Kritik folgt Unterstützung vom Hauptverband

Tatsächlich hatte es um die Sinnhaftigkeit einer eigenen Trägerorganisation zur Unfallbehandlung Diskussionen gegeben. Denn der ursprüngliche Zweck der Behandlung und Versorgung von Arbeits-Unfallopfern ist gegenüber den Freizeitunfällen in den Hintergrund getreten. Die Pflege ist derzeit auf Bund, Länder, Gemeinden aufgeteilt. Mit der Pflegekasse soll es nur mehr eine einzige Anlaufstelle für die – nach ÖVP Wunsch – künftig Pflegeversicherten und deren Angehörige geben. Und an diesem "One stop shop" sollen sowohl Pflegeleistungen als auch alle Informationen rund um die Pflege erhältlich sein – bis hin zu der Frage, wie man günstig an ein (teures) Pflegebett kommt.

ÖVP-Frauenchefin Juliane Bogner-Strauß und ÖVP-Seniorenbundobfrau Ingrid Korosec schwebt ein unbürokratischer Zugang zu Pflegediensten vor: Über die eCard soll man Pflegekräfte finden bzw. anfordern können. Auch eine Auszeit für pflegende Angehörige soll der Hausarzt über die eCard organisieren und eine Pflegeersatzkraft anfordern können.

Kurz erzählt anlässlich der Präsentation seines Pflegemodells, er werde auf seiner Bundesländertour auf kein Thema so oft angesprochen wie auf dieses. Er verspricht eine nachhaltige Finanzierung, die niemanden zusätzlich etwas kostet. "Wenig glaubwürdig" findet der schwarze Arbeiterkammer-Präsident von Vorarlberg, Hubert Hämmerle, Kurz’ Rechnung, vor allem in Hinblick auf die zu erwartenden Ausgabensteigerungen.