Österreich zieht letzten Soldaten Ende Juli ab

Es ist ein schmaler Streifen Land, der Diplomaten rund um den Globus derzeit viel Kopfzerbrechen bereitet. Mit dem Abzug der österreichischen Soldaten vom Golan steht die UNDOF-Mission in der Pufferzone zwischen Syrien und Israel auf den Golanhöhen an der Kippe. Auf der syrischen Seite der Zone herrscht ein blutiger Bürgerkrieg. Auf der israelischen Seite stehen bereits Panzer der israelischen Armee bereit. Entsprechend massiv wird nach einer Lösung zur Fortsetzung des UNO-Einsatzes gesucht. Und die könnte mitten im Pazifik liegen: Auf den Fidschi-Inseln. Am Donnerstag bestätigten Diplomaten bei den Vereinten Nationen in New York, dass UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon mit den Fidschi-Inseln und weiteren Ländern Gespräche führe. Die Fidschi-Inseln seien gebeten worden, statt der bisher zugesagten 170 Mann nun doch 300 bis 400 Mann zu schicken.

Auch Schweden bestätigte, mit der UNO in Kontakt zu sein. Es sei aber noch keine Entscheidung gefallen, sagte ein Sprecher von Außenminister Carl Bildt. Auch bei Irland und Finnland hat die UNO angeklopft. Angeblich sind die Regierungen in Stockholm und Dublin bereit, Soldaten zu schicken. Helsinki aber denkt nicht an die Entsendung eines größeren Kontingents. Bestenfalls könne man einige militärische Beobachter bereitstellen.