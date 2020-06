Österreich steht 2017 der OSZE vor

Im Konflikt in der Ostukraine hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ( OSZE) schon früh eine bedeutende Vermittlerrolle eingenommen. Ihre inzwischen 300 internationalen Beobachter sind die wichtigste Informationsquelle über die unübersichtliche Lage im Krisengebiet, einige von ihnen waren im Juli die ersten unabhängigen Ermittler an der Absturzstelle von Flug MH 17. Auch bei der gestrigen Jahrestagung der Außenminister der 57 OSZE-Länder (ganz Europa, USA, Kanada, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion und die Mongolei) ging es vor allem um die Ukraine. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Bestätigung der Vorsitzländer 2016 und 2017: Deutschland und Österreich. „Mit dem österreichischen Angebot, den Vorsitz zu übernehmen, unterstreichen wir den gemeinsamen Willen einer längerfristigen Perspektive für diese Organisation, die 1975 ihren Ausgang genommen hat, um den Kalten Krieg zu überwinden“, so Außenminister Kurz. Derzeit steht die Schweiz der OSZE vor, 2015 übernimmt Serbien.