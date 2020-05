Obama soll Lauschangriff angeordnet haben

Der neue Vertrauensbruch zwischen ihr und ihm kommt nach dem Telefonat am Mittwoch, als Obama laut FAZ der da schon irritierten Merkel sagte, von den Aktionen seiner Dienste nichts gewusst zu haben. Das Wall Street Journal hingegen berichtet, dass das Weiße Haus einige Abhöraktionen gestoppt habe, als es davon erfahren habe. Dem Bericht zufolge deutet dies darauf hin, dass Obama bis dahin nichts von den Bespitzelungen wusste.

Und auch der Geheimdienst NSA versuchte am Sonntagabend zu kalmieren: Obama sei nie über eine angebliche Ausspähung Merkels informiert worden. NSA-Chef Keith Alexander habe mit Obama "2010 nicht über eine angebliche Geheimdienstoperation Kanzlerin Merkel betreffend gesprochen und hat das auch sonst nie getan", erklärte eine NSA-Sprecherin.

Genau das widerlegte Bild am Sonntag mit detaillierten Zitaten eines „ungenannt bleiben müssenden“ hohen Offiziers der US-Dienste: Danach hat Obama 2010, also bald nach seinem Amtsantritt, von ihnen „maximale Information“ über Merkel verlangt, der er nicht traue: „Who is this woman (wer ist diese Frau)?“, habe er Keith Alexander gefragt.

Der ließ das seit 2002 laufende Abhören nochmals verstärken: Die FAZ veröffentlichte nun ein offenbar von Edward Snowden veröffentlichtes internes US-Dokument aus der Zeit ihrer Kanzlerschaft, also nach 2005, das die Belauschung des unverschlüsselten Partei-Handys unter ihrem Klarnamen („real name Chancellor Merkel“) belegen soll.