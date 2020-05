Obama gegen die Millionäre

Nein, für eine Büroangestellte ist der Platz an der Seite der First Lady eigentlich nicht vorgesehen. Doch Debbie Bosanek hatte an diesem Abend im Kongress in Washington eine Hauptrolle. Die Mittfünfzigerin steht für die Idee, die der Präsident in den Mittelpunkt seiner diesjährigen Rede an die Nation stellte: Fairness.

Bosanek ist die langjährige Sekretärin des Multimillionärs Warren Buffett. Und der hatte sich vor ein paar Monaten darüber empört, dass er selbst für seine Millionengewinne weniger Steuern bezahle als seine Sekretärin für ihr Gehalt. Die "Buffett-Regel" hat Obama daraus gemacht – und auch bei dieser Rede war sie prominent vertreten: "Von einem Milliardär zu verlangen, zumindest so viele Steuern zu zahlen wie seine Sekretärin – die meisten Amerikaner würden das nicht Klassenkampf, sondern gesunden Menschenverstand nennen."

Glasklar hat der Präsident in dieser Rede seine Linie für den heurigen Präsidentschaftswahlkampf gezogen. Denn sie war nicht nur – wie vorgesehen – an die Nation, sondern vor allem an die Republikaner und den möglichen Herausforderer Mitt Romney gerichtet. Der hat gerade unter massivem öffentlichen Druck seine Steuerdaten veröffentlicht. Gerade einmal 13 Prozent von seinen Millionengewinnen lieferte der Investor an den Staat ab. Obama musste den Namen nicht nennen. Jeder wusste, wer mit der Aufforderung, künftig "nicht weniger als 30 Prozent Steuern zu bezahlen", gemeint war.