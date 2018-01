Nur Mini-Wachstum: Briten halten die rote Laterne

Einige Monate lang schien es, als pralle die Brexit-Entscheidung an der britischen Wirtschaft einfach ab. Das Wachstum schnurrte vor sich hin; die Kauflaune der Menschen war ungebrochen.

Inzwischen hat sich das Bild gewandelt. "Die Dinge werden unschön", kommentierte Iain Begg von der London School of Economics (LSE). Der Anlass: Das britische Wachstum – vor zwei Jahren das stärkste der großen Industrienationen – fällt sogar hinter den notorischen Trödler Italien zurück. Die OECD erwartet für die Briten heuer 1,2 Prozent und 2019 nur noch 1 Prozent Plus. Das bedeutet EU-weit die rote Laterne – in einer Phase der weltweiten Hochkonjunktur.

Foto: /Grafik Das spüren die britischen Bürger im Börsel. Das schwache Pfund hilft zwar den Exportfirmen der Insel, die ihre Waren günstiger ins Ausland verkaufen. Die Briten müssen aber viele Alltagsgüter importieren – und das geht ins Geld. Die Inflationsrate liegt beharrlich über drei Prozent.

Die Regierung bejubelt zwar die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1975 (!). Die Löhne steigen aber so wenig, dass sich die Briten unterm Strich weniger leisten können.

Nicht minder verunsichert sind die Unternehmer. Obwohl die Brexit-Verhandlungen im Dezember in die zweite Phase übergewechselt sind, bleibt ungewiss, wie es nach April 2019 weitergeht. Kein Firmenchef, der einigermaßen bei Trost ist, nimmt da Geld für langfristige Investitionen in die Hand.

Die Finanzbranche hat ihre Notfallpläne schon aktiviert. Büroflächen in Dublin, Paris oder Frankfurt sind angemietet; Zulassungen in anderen EU-Ländern beantragt.

Zwar stirbt die Hoffnung auf einen günstigen Brexit-Deal zuletzt, aber die Zeit dafür rennt ab. Dass Luxemburgs Premier Xavier Bettel – wegen der Betroffenheit der eigenen Finanzindustrie – auf "pragmatische Lösungen" pocht, hört Londons Finanzdistrikt gerne. Doch EU-Verhandler Michel Barnier bremste sofort Erwartungen, die Branche könne einen Sonderstatus für den Marktzugang in der EU erhalten.

Sollten sich die Briten am Ende ohne Handelsdeal verabschieden ("harter Brexit"), wären die Folgen gravierend, analysierte das Institut Oxford Economics am Dienstag (siehe Grafik oben, rechter Teil).

With hard #Brexit risks high, we find this wld have significant impact on remaining EU countries, as well as the UK. In addition to the direct trade impact on the EU, the supply chain channel costs up to €62bn in 2020, taking total costs to about €112bn: https://t.co/9S1EV1N2kq pic.twitter.com/cLSvaSV90e