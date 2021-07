Nun will die UNO vermitteln

Ungeachtet aller Appelle für eine friedliche Lösung in der Ukraine gehen die militärischen Auseinandersetzungen vor allem im Osten des Landes weiter - die Eskalation veranlasste UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon am Montag schließlich zu einem Angebot: Er wolle zwischen den Konfliktparteien in der Ukraine vermitteln. Zugleich rief er am Montag alle Seiten auf, die schwere Krise "mit friedlichen Mitteln" beizulegen, wie es in einer Erklärung Bans an die Nachrichtenagentur AFP heißt.

Das Blutvergießen setzt sich indes fort, die Separatisten haben nach eigenen Angaben Gebäude in den wichtigen Städten der Region unter ihrer Kontrolle. "Wir haben die Verwaltungsgebäude in den entscheidenden regionalen Zentren eingenommen", sagte der Anführer der selbst ernannten Volksmiliz, Miroslaw Rudenko. Neben Donezk und Slawjansk seien auch in Kramatorsk die wichtigsten Gebäude in den Händen der Separatisten.

Am Montagmorgen berichteten prorussische Kräfte in Slawjansk auch von neuen Kämpfen mit Regierungstruppen. Etwa 20 Aktivisten seien getötet worden. "Wir konnten unter großen Anstrengungen ein Eindringen des Gegners in die Stadt verhindern. In unseren Reihen gibt es viele Tote", zitierte die Agentur Interfax am Montag einen Sprecher der selbst ernannten Volksmiliz. Auch auf Seite der Regierungstruppen gab es Tote, wie Innenminister Arsen Awakow sagte. Er gab die Schätzung ab, dass etwa 800 bewaffnete Separatisten die Stellungen in Slawjansk hielten.

Nahe Slawjansk haben prorussische Kräfte zudem wieder einen Kampfhubschrauber abgeschossen. Die Besatzung des Mi-24 habe den Absturz in einen Fluss überlebt und sei von einem Spezialkommando in Sicherheit gebracht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew am Montag mit.