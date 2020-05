Spionage: Pilz zeigt fünf Deutsche an

Als Beweis legte Pilz die schon in Wien präsentierte eMail eines deutschen Telekom-Mitarbeiters an einen BND-Mann vor. Die eMail belege die "große Umschaltaktion" auf Ziele in Österreich und Luxemburg auf Basis von "Zuschaltlisten" der NSA. Auf denen befänden sich jede Menge europäischer Hauptstädte sowie Moskau, Ankara und viele Kapitalen in Fernost bis Australien. Es bestehe der dringende Verdacht, so Pilz, dass all diese Datenleitungen, von denen elf die Telekom Austria betreibt, über den bayerischen Abhörposten des BND an die NSA in Bad Aibling weitergeschaltet wurden. Dass auf den Leitungen der Datenverkehr von 31 Staaten, darunter 25 EU-Mitglieder, belauscht worden sei, dafür gebe es "zwar noch keine Beweise aber den dringenden Verdacht".