Überlebende wollen ins Parlament

Jemand versuchte mich für etwas zu töten, an das ich glaube. Also werde ich dafür erst recht kämpfen“, sagt Vegard Groeslie Wennesland. Der 29-Jährige hat nichts von seinem Idealismus verloren. Er will bei den Parlamentswahlen, die Norwegen im September abhält, kandidieren. Wennesland ist einer von 27 jungen Sozialdemokraten, die Anders Behring Breiviks Anschlag auf der Insel Utøya überlebt haben und nun ein politisches Amt anstreben.

Wennesland hatte sich am Tag des Massenmords im Juli 2011 zusammen mit seinen Freunden in einer Holzhütte verbarrikadiert und war unter ein Bett gekrochen. Breivik erschoss währenddessen 69 Menschen auf der Insel, wo die Jugendorganisation der Partei ihr Sommerlager abhielt. Nur Stunden zuvor hatte er in der Innenstadt Oslos eine Autobombe hochgehen lassen, der acht Menschen zum Opfer fielen.