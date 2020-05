Norwegen: Das Vorzeigeland im Norden

scheinbaren - Widersprüchen. Wie beim Nachbarn Schweden hat sich die Monarchie bis heute gehalten. Gleichzeitig gilt Norwegen als eine der am meisten entwickelten Demokratien der Welt. Das Parlament spielt eine größere Rolle als in vergleichbaren westlichen Demokratien: Seit dem Zweiten Weltkrieg hat es nur zwei Mal Regierungen gegeben, die eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich hatten; in den anderen Fällen war das jeweilige Kabinett stets auf Unterstützung von Oppositionsparteien in der Nationalversammlung ("Storting") angewiesen.



Bei den norwegischen Royals sind Dinge denkbar, die in anderen Monarchien unmöglich wären: Kronprinz Haakon heiratete 2001 Mette-Marit, die in ihrer Vergangenheit Drogen- und Alkoholprobleme hatte; sie brachte zudem ein uneheliches Kind in die Ehe mit. Haakons Vater, Harald V., ist seit 1991 König. Er hat vor allem repräsentative Aufgaben.