Kims Regierung bestätigt gesundheitliche Probleme

Kims Abwesenheit hatte Spekulationen im Ausland um den gesundheitlichen Zustand des nach unterschiedlichen Angaben 31 oder 32 Jahre alte Kim ausgelöst. Nordkorea ist einer der isoliertesten Staaten der Welt. Zuletzt hatten die staatlichen Medien am 3. September von der Teilnahme Kims an einem Konzert berichtet. Seitdem ist er von der Bildfläche verschwunden. Auch an einer Parlamentssitzung am Donnerstag hatte Kim nicht wie üblich teilgenommen.

Jetzt zeigte Nordkoreas zentrale Fernsehstation am Donnerstag eine einstündigen Dokumentation in der Kim hinkend bei einem Fabrikbesuch am Rande der Hauptstadt zu sehen war, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag berichtete. In der Sendung sei Kim vom Sprecher dafür gepriesen worden, "seinem Volk leidenschaftlich den Weg zu weisen, obwohl er unter Unwohlsein leidet".