Countdown zum Raketentest

Guam

USA

Fünf Mittelstreckenraketen vom Typ „Musudan“ stehen offenbar bereit. Ist eines der Geschosse erst einmal auf der Startrampe montiert, kann binnen 15 Minuten der Feuerbefehl erfolgen. Theoretisch könnte eine „Musudan“, die nie zuvor getestet wurde, bis zu 4000 Kilometer fliegen und damit die US-Basis auferreichen. In diesem Fall, drohten die, werde die Rakete abgeschossen.

Doch noch immer überwiegt in Washington die Hoffnung, dass Nordkorea seine Rakete geplanterweise in den Pazifik stürzen lassen will.

Südkorea bemüht sich unterdessen, die Kriegsrhetorik herunterzuschrauben. Die Spannungen sollten „durch Dialog gelöst werden“, appellierte ein Mitglied der Regierung an Pjöngjang. In Südkorea fürchtet man weniger einen Krieg mit dem Norden als schwere Schäden für die eigene Wirtschaft. Die ständigen Spannungen, so die Sorge, schwächen Südkoreas Chancen als Investitionsstandort.