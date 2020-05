Protestanten-Milizen schicken Kinder in die Straßenschlacht

Hinter all der Wut steht die Angst der Protestanten – und die wird nicht nur von eingeholten Flaggen genährt, sondern vor allem von einer unaufhaltsamen Entwicklung.

Neueste Zahlen der Statistikbehörden haben ergeben, dass die Protestanten erstmals in der Geschichte der Provinz weniger als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Nur noch 48 Prozent der Nordiren bezeichnen sich als Protestanten, vor zehn Jahren waren es 53 Prozent. Auf der anderen Seite ist die Zahl der tendenziell pro-irischen Katholiken von 44 auf 45 Prozent gestiegen.

Demografen sagen voraus, dass die Mehrheitsverhältnisse spätestens in 20 Jahren kippen – weil die Katholiken jünger sind und eine höhere Geburtenrate haben. Die Entwicklung alarmiert die pro-britischen Unionisten. Sie fürchten, dass eine katholische Mehrheit in Nordirland einen Anschluss an die Republik Irland durchsetzen könnte.

Mehr als 400 Jahre hatten die Protestanten in Nordirland das Sagen. Jetzt tun sie das, was vor ihnen jahrzehntelang die Katholiken taten: Sie gehen für ihre Rechte auf die Straße.

In Belfast sind die Katholiken seit vielen Jahren in der Mehrheit. „Alles, was mit der Queen und unserer Flagge zu tun hat, wird nicht mehr toleriert“, ärgert sich Jim Wilson, ein Sozialarbeiter in einem protestantischen Viertel Belfasts. „Das treibt meine Leute in die Gewalt. Die (pro-irischen) Nationalisten zogen in den Krieg, weil ihre Leute vieles nicht bekommen hatten. Genau das passiert jetzt mit meinen Leuten.“