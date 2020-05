Nobelpreis als Auftrag an EU-Spitzen

Das Nobelpreiskomitee in Oslo hat die Vergabe des Friedensnobelpreises an die EU so begründet: „Die stabilisierende Rolle der Europäischen Union hat dazu beigetragen, ein ehemals zerrissenes Europa von einem Kontinent des Krieges in einen Kontinent des Friedens zu verwandeln.“ „Über 70 Jahre hatten Deutschland und Frankreich drei Kriege ausgefochten. Heute ist Krieg zwischen Deutschland und Frankreich undenkbar.“

Weitsichtige Politiker in Frankreich und Deutschland standen am Beginn der europäischen Einigung: Fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges setzte sich die Einsicht „Niemals wieder“ durch. 1950, als Europa durch die KP-Herrschaft über Osteuropa in zwei Teile zerrissen wurde, legte der französische Außenminister Robert Schuman einen Plan für Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland vor. Unterstützt wurde er von Wirtschaftspolitiker Jean Monnet.

Das Resultat: Die Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion) 1951. 1957 wurde daraus die EWG, 1967 die Europäische Gemeinschaft ( EG), 1993 die Europäische Union ( EU).

In den 1980er-Jahren wurden Griechenland, Spanien und Portugal, lange von Militärdiktaturen beherrscht, in die EG eingebunden und so demokratisiert. 1989 drohte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im ehemals kommunistischen Osteuropa ein Machtvakuum. Durch die Einbindung in die EU 2004 gelang es, Osteuropa zu stabilisieren. Ein Konzept, das nun auch auf dem Balkan Anwendung findet.