Nigeria wählt im Februar 2019 neuen Präsidenten

Die nächste Parlaments- und Präsidentenwahl im westafrikanischen Nigeria wird am 16. Februar nächsten Jahres stattfinden. Das erklärte die Wahlkommission des bevölkerungsreichsten Staates Afrikas am Dienstagabend über Twitter. Bei der letzten Abstimmung 2015 hatte sich Präsident Muhamadu Buhari gegen den Kandidaten der damaligen Regierungspartei durchgesetzt.

TIMETABLE AND SCHEDULE OF ACTIVITIES FOR 2019 GENERAL ELECTIONS.

''Today, it is exactly 402 days to the opening of polling units nationwide at 8am on Saturday 16th February 2019.Let us all join hands to make 2019 our best election ever''- Prof. Mahmood Yakubu. pic.twitter.com/CssxGmG2pV