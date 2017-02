Ein Polizist aus dem Personenschutzteam des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders ist unter dem Verdacht des Geheimnisverrates festgenommen worden. Er soll geheime Informationen an eine marokkanisch-niederländische Verbrecherbande durchgeschleust haben, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Den Haag mit. Die Sicherheit des Politikers sei aber dadurch nicht in Gefahr gekommen.

Als ik de Dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel @MinPres ! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 22, 2017

Wilders reagierte empört: "Wenn ich dem Dienst (DBB), der mich schützen muss, nicht mehr blind vertrauen kann, kann ich nicht mehr funktionieren", schrieb er auf Twitter. Nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Mark Rutte war er beruhigter und twitterte: "Ist seriöse Angelegenheit und wird zum Glück vom Kabinett auch seriös angegangen."

Der Beamte war den Angaben nach nicht als direkter Bodyguard von Wilders eingesetzt, hatte aber möglicherweise Zugang zu Adressen von dessen Aufenthaltsorten. Der 53-jährige Politiker wird wegen seiner heftigen Islam-Kritik bedroht und steht seit über zehn Jahren unter strengstem Personenschutz.