Ideal gelegen ist Nicaragua allemal. Denn zwischen Karibik und Pazifik kann es natürlich auf schöne Badestrände verweisen. Nur rund 5 Millionen Menschen leben hier, davon alleine mehr als 1 Millionen in der Hauptstadt Managua. Leicht hatte es die Präsidialrepublik gerade in den letzten Jahrzehnten nicht: 1972 wurde der Stadtkern Managuas durch ein Erdbeben völlig zerstört und auch der Bürgerkrieg richtete 1978/79 schwere Schäden an. Inzwischen finden sich in der Hauptstadt jedoch wieder zahlreiche Erholungszentren, die rund um die vielen Vulkankrater und Lagunen erbaut wurden. Fans sakraler Bauwerke kommen in Granada, der drittgrößten Stadt des Landes auf ihre Kosten. Und am Lago de Nicaragua kann man die einzigartigen Süßwasserhaie bestaunen.