Kerrys österreichische Wurzeln

Der Rest der Familie konnte in Österreich überleben, darunter Friedrichs Neffe Otto Kerry, ab 1947 Schauspieler am Burgtheater. Der Cousin des neuen Außenministers „war ein unverwechselbarer Charakterdarsteller, dessen Episoden unvergessen bleiben“, erinnert sich Gerhard Blasche, Mitglied der Direktion des Burgtheaters. Kerry gehörte der „Burg“ 35 Jahre an und trat in 147 Rollen auf.

Am besten in der weitverzweigten Familienchronik kennt sich Susanne Kerry, die in Wien lebende Witwe des Philharmonikers Fritz Kerry aus. „Mit John Kerry ist niemand von der österreichischen Familie in Kontakt, sehr wohl aber mit seinen Schwestern Peggy und Diana, die wir mehrmals auch persönlich getroffen haben.“

Der 1943 im Bundesstaat Colorado geborene Nachfolger Hillary Clintons war noch nie in der Heimat seiner Ahnen, obwohl er als Sohn eines Diplomaten einige Jahre in einem Schweizer Internat und in Berlin gelebt hat und gut Deutsch spricht.