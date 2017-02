Neuer Massenansturm auf spanische Exklave Ceuta

Foto: REUTERS/STRINGER UNGARN:

Der jüngste Sperrzaun geht auf eine Initiative der rechtsgerichteten ungarischen Regierung von Viktor Orban zurück. Im Juli wurde mit dem Bau des 177 Kilometer langen Zauns an der Grenze zu Serbien begonnen, nachdem in Ungarn in diesem Jahr ein Rekord von bisher 80.000 Asylanträgen registriert wurde.

WESTSAHARA:

In dem von Marokko besetzten Gebiet trennt eine 2.700 Kilometer lange Mauer aus Sand seit den 80er-Jahren das marokkanische Gebiet von Regionen, die von Rebellen der Front Polisario kontrolliert werden.

SAUDI-ARABIEN:

Nach dem Vormarsch der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat Saudi-Arabien damit begonnen, eine bereits existierende Sandmauer von sieben Metern Höhe an der Grenze zum Irak mit einem 900 Kilometer langen Zaun zu verstärken. Hinzu kommen 78 Wachtürme, acht Kommandozentren, zehn Überwachungsfahrzeuge, 32 schnelle Eingreifzentren sowie drei schnelle Eingreiftruppen.

ISRAEL:

Das Land begann im Jahr 2002 mit dem Bau einer Grenzanlage entlang des besetzten Westjordanlandes. Damit sollten nach Regierungsangaben Anschläge radikaler Palästinenser verhindert werden. Kritiker sagen jedoch, damit würde Land konfisziert und eine De-facto-Grenze entgegen internationalem Recht gezogen.

USA:

Ex-Präsident Bill Clinton förderte in den 90er-Jahren die Verstärkung der Grenze zu Mexiko. Die Sorge vor einem Eindringen von Mitgliedern des Terrornetzwerks Al-Kaida oder des IS über die durchlässige Grenze in die USA hat zum Bau weiterer und widerstandsfähigerer Sperranlagen geführt. Zugleich ist das Thema Einwanderung eines der zentralen Themen im US-Präsidentschaftswahlkampf.

GRIECHENLAND:

Die verbesserten Beziehungen zur Türkei und die Beseitigung von Minen im Grenzgebiet haben Griechenland zu einem der größten Einfallstore für Flüchtlinge nach Europa gemacht. Im Jahr 2012 baute das Land den Evros-Zaun entlang der Grenze zur Türkei.

NORDIRLAND:

Belfast hat 99 sogenannte Friedenslinien, die protestantische und katholische Gemeinden voneinander trennen sollen. Die älteste dieser Linien stammt aus dem Jahr 1969. Trotz der Unterzeichnung eines Friedensvertrags im Jahr 1998 wurden die Sperranlagen seither ausgeweitet.

SPANIEN:

Die in Nordafrika gelegenen spanischen Exklaven Ceuta und Melilla sind von Hightech-Zäunen umgeben. Viele Flüchtlinge sind bereits beim Versuch, diese zu überwinden, ums Leben gekommen. Einige wurden von marokkanischen Sicherheitskräften erschossen.

INDIEN:

Seit 1993 hat Indien schrittweise einen Stacheldrahtzaun um Bangladesch herum errichtet, um die Einwanderung zu reduzieren. Dies hat zu Streitigkeiten über den genauen Grenzverlauf geführt. Zudem befinden sich seither bis zu 100.000 Menschen in einem Niemandsland ohne öffentliche Versorgung.

ZYPERN:

Eine Sperranlage trennt nach wie vor die Insel und ihre Hauptstadt Nikosia in einen griechischen und einen türkischen Teil. Die Trennung geht zurück auf die türkische Invasion im Jahr 1974.