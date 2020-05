Clinton bekommt künftig fürs Reden bezahlt

Als US-Außenministerin verdiente Hillary Clinton nach Medienberichten knapp 200.000 Dollar (etwa 149.000 Euro) pro Jahr. So viel und noch mehr wird sie nach Medienberichten künftig locker in einer einzigen Stunde machen - als bezahlte Rednerin. Clinton, die im Jänner als Außenamtschefin in Washington ausgeschieden ist, hat jetzt exklusiv bei der New Yorker Harry-Walker-Agentur angeheuert, die Prominente für Auftritte vor Vereinigungen, Unternehmen oder auf Konferenzen vermittelt.