Neue Iran-Gespräche nach Kriegsgetrommel

Die Ausgangslage hat sich seither nicht geändert: Der Iran will sich das Recht auf ein friedliches Atomprogramm nicht beschränken lassen. Der Westen hat aber den Verdacht, dass in Wahrheit an einer Atombombe gebaut wird, die das Kräfteverhältnis in der Region nachhaltig verändern würde. Die Sanktionen wurden deutlich ausgeweitet und treffen die iranische Wirtschaft hart.

Trotzdem gibt es Zweifel an der Wirksamkeit des Boykotts. Vor allem aus Israel kamen zuletzt Drohungen, die iranischen Atomanlagen anzugreifen – auch wenn die USA und andere Verbündete vehement von diesem unkalkulierbaren Risiko abraten.