Netanyahu: "Terror klopft an unsere Grenzen"

Die Haltung der Hamas ist unklar: Im Gazastreifen bekämpft sie die Salafisten, die sich mit dem IS solidarisieren. Sind diese doch letztlich auch eine Gefahr für die Hamas-Herrschaft. Im Sinai unterstützt sie die Salafisten. Deren Verwundete werden in Gazas Krankenhäusern versorgt. Im Gegenzug werden Hamas-Waffen im Sinai versteckt. Sie sind dort vor israelischen Luftangriffen sicher.

"Unsere Armeen könnten gemeinsames Vorgehen gegen den IS vorbereiten", erklärte ein ägyptischer Sprecher in der israelischen Haaretz. Soll heißen: Wir bombardieren IS-Stellungen im Sinai, die israelische Armee im Gazastreifen. Für die Hamas-Führung in Gaza ein Albtraum. Sie muss deutlich zeigen, dass sie die Salafisten vor der eigenen Haustüre unter Kontrolle halten kann.

Israels Regierung ist gefordert. Militärisches Haudrauf kann Gazas Zivilbevölkerung in die Arme des IS treiben. Zum anderen ist die eigene Zivilbevölkerung bedroht. Israels Drusen fühlen sich sogar direkt betroffen. Letzte Woche griffen am syrischen Grenzzaun drusische Grenzbewohner einen Krankenwagen an. Sie lynchten einen Verwundeten der syrischen Rebellenkräfte auf dem Weg ins israelische Hospital. Als Rache für ein mutmaßliches Massaker an Drusen in Syrien.

Israel reagiert bisher lakonisch: "Wir kämpfen gemeinsam mit Ägypten und anderen arabischen Staaten gegen Elemente, die zum Teil vom Iran und zum Teil vom IS unterstützt werden", schilderte er die neue Kampflage.