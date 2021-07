Netanyahu beklagt gezielte Angriffe auf Juden

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat gezielte Angriffe auf Juden in Europa beklagt. "Juden werden bedauerlicherweise in Europa und andernorts wieder als Zielscheiben ausgewählt - nur, weil sie Juden sind", erklärte Netanyahu am Dienstag mit Blick auf den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am Mittwoch. Es gebe antisemitische Akte gegen einzelne Juden und gegen "den jüdischen Staat" Israel.